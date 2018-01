Nieuwe jas Hogeschool Viaa steeds duidelijker

18 maanden cel geëist tegen man uit Zwolle die ontucht pleegde met 12-jarig meisje

30 januari Een 12-jarig meisje werd in de zomer van 2016 in Zwolle door een toen 19-jarige man gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen. Tegen de man is dinsdag 18 maanden cel waarvan 8 maanden voorwaardelijk geëist. ,,Ik was niet zo bezig met haar leeftijd.''