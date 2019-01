Nieuwe kantoorruimten moeten Zwols Dominicanenklooster financieel redden

videoEr moeten elf extra kantoorruimten komen in de voormalige daklozenopvang in het Dominicanenklooster in Zwolle. Zo wil directeur Peter Pot zorgen voor meer inkomsten om het klooster draaiende te houden. De ruimten moeten in april klaar zijn.

De ruimte stond leeg sinds de daklozenopvang in 2013 werd verspreid over de Herberg en het Leger des Heils in Zwolle. Er wordt nu invulling gegeven aan het gebouw. Door het nu te verbouwen hoopt Pot op meer inkomsten. ,,In het klooster wonen broeders en paters, maar er worden ook cursussen gegeven en vieringen gehouden. En we hebben personeel in dienst’’, zegt Pot. ,,Dat moet allemaal betaald worden. De kantoorruimten zorgen daarvoor.’’

Er worden al 50 kantoren verhuurd waar vooral zzp’ers in zitten. ,,We moeten financieel goed blijven opletten’’, zei Pot eerder tegen de Stentor. ,,Er zit geen rek in, bij een tegenvaller eindigen we meteen in de min.’’

Strakke deadline

,,Een bijzondere klus’’, noemt aannemer Gerard Nijhof van Nijhuis Bouw de verbouwing. Op de begane grond worden zeven kantoren bijgebouwd. Op de eerste verdieping worden vier kantoren ‘gefatsoeneerd’. ,,We gaan de schil van het gebouw isoleren’’, vertelt Nijhof. ,,Er komt een nieuw plafond in, een nieuwe verwarming, de buitenramen worden voorzien van isolatieglas. Veel te doen dus.’’ In het Wasdom, waar de kantoren komen, is nu nog niets geïsoleerd. Nijhof: ,,We maken het klaar voor de toekomst.’’

Pot wil de verbouwing in april klaar hebben en de kantoren gaan verhuren. Drie maanden de tijd om te verbouwen. Is dat wel realistisch? Nijhof: ,,In deze tijd is dat moeilijk te zeggen. We zijn afhankelijk van leveranciers en onderaannemers. Met onze eigen mensen zou het gaan lukken, maar je bent altijd afhankelijk van anderen.’’ Nijhof benadrukt dat het prettig is dat het werk binnen gedaan kan worden in deze koude maanden.

Financiële situatie

Eind 2017 kwam het klooster 300.000 euro tekort op een exploitatie van 1,3 miljoen euro. In de parochie was er een tekort van 50.000 euro. Pot hoopt de tekorten gedeeltelijk weg te werken met de verhuur van kantoorruimten. Maar daar was pastor Wijbe Fransen het in de eerste instantie niet mee eens. ,,Als kloostergemeenschap, samen met leken, hadden we een ander verlangen. Namelijk om hier woningen van te maken voor gezinnen, omdat die moeilijk in het klooster zelf kunnen wonen’’, legt pastor Fransen uit.

Maar de financiële situatie, die Fransen zelf ‘niet zo rooskleurig’ noemt, was belangrijker. ,,We hebben het hoofd gebogen voor het feit dat we wat zakelijker moesten kijken. Ons ideaal van bewoning hebben we voorlopig op een zijspoor moeten zetten.’’ Fransen is blij dat er stappen worden gezet die positief zijn voor het klooster.