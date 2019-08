Nieuwe naam voor basketbalkampioen uit Zwolle: Landstede Hammers

No Surrender-kop­stuk Bilkoç uit Zwolle over rechtszaak: ‘Dat wordt vrijspraak. Ik trap geen zielige jongens in elkaar’

18 augustus No Surrender-kopstuk Ayhan Bilkoç (51) uit Zwolle staat dinsdag voor de rechter in Assen op verdenking van diefstal met geweld en afpersing in vereniging; hij zou als security- en incassoman van de motorclub in Emmen meerdere afvallige clubleden geld en goederen afhandig hebben gemaakt. De Zwollenaar ontkent. ,,Ik trap geen zielige jongens in elkaar.''