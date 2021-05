Nieuwe opzet zaterdagmarkt in Zwolle valt niet bij iedereen goed: ‘mensen kunnen ons niet meer vinden’

poll Horeca in regio vreest coronatest­be­wijs, musea voorzich­tig: ‘Stok in je neus is weinig gastvrij’

7 mei Horeca en culturele instellingen in de regio reageren zuinigjes op de komst van verplichte coronatestbewijzen voor hun bezoekers. Niemand is er echt blij mee, maar waar musea als de Fundatie en MORE de testsamenleving nog wel als een eerste stap zien, klinkt in kroegen een heel ander geluid. ,,Een stok in je neus en 7,50 euro betalen om een kopje koffie te gaan drinken, dat noem ik geen gastvrijheid.’’