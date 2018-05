Nieuwe ov-stakingen in Overijssel en Flevoland

Het gaat om een onderdeel van de landelijke estafette-stakingen in het openbaar vervoer. Dinsdag treffen deze reizigers in Overijssel, Flevoland en Zuid-Holland, meldt vakbond FNV.

Onder meer in het midden van Overijssel (Syntus), in de regio IJsselmond (Connexxion) en in het noorden van Zuid-Holland (Arriva) rijdt het ov niet of nauwelijks en moeten reizigers uitkijken naar andere middelen van vervoer. In Flevoland rijden bussen van Arriva niet uit vanuit Lelystad.