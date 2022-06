Nieuwe plek voor zigeunerhulp van Tinus (86) uit Zwolle blijft uit: ‘Mijn lintje mogen ze terug’

MET VIDEO Docent Jolanda in tranen bij ‘het telefoon­tje’ aan haar mentorklas: ‘Ja popje, je bent geslaagd!’

Op de vmbo-school TalentStad in Zwolle kregen 165 leerlingen vandaag hun examenuitslag. Met een slagingspercentage van bijna 100 procent was het voornamelijk goed nieuws. We liepen mee met Jolanda Dijkslag (44), mentor en docent Engels. ,,Ik voel me toch een beetje hun moeder.”

