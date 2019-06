Nieuwe politie-Mercedessen aangepast na klachtenregen uit Oost-Nederland

De nieuwe politiewagens van het Mercedes-type B worden aangepast na een regen van klachten van agenten uit onder meer Oost-Nederland. Deze politieregio nam de voertuigen als eerste in gebruik en dat leverde meteen gemopper op.

In samenwerking met Mercedes en de in- en opbouwbedrijven past de politie alle circa 400 uitgeleverde voertuigen aan. De wagens die de komende tijd nog worden geleverd worden meteen al aangepast.

Politie Oost-Nederland nam eind vorig jaar als eerste eenheid de nieuwe, snelle Mercedessen in gebruik. Tientallen agenten uit de districten Apeldoorn, Arnhem en Twente klopten al binnen enkele weken met klachten aan bij de Nederlandse Politiebond en de vakbond ACP over de opvolger van de Volkswagen Touran als basispolitievoertuig.

Krappe zitplaatsen

Agenten hadden te weinig ruimte voorin de auto, zeker als ze hun dienstwapen en veiligheidsvesten droegen. Dat kwam vooral door het forse middenconsole, dat nu wordt vervangen door een kleiner formaat waardoor het zitcomfort stukken beter wordt. De voertuigen krijgen een betere wegligging, zodat ze minder snel over het wegdek schuren als met hogere snelheid over een verkeersdrempel wordt gereden. Dankzij stuggere veren, waardoor het voertuig voor 1,6 en achter 2,5 cm hoger komt, zakt de auto minder in.

Verlichting

Ook gaven agenten aan dat de lampen op het dak beter de omgeving van het voertuig moesten verlichten. Daarvoor zijn nu de zogeheten ‘daksets’ aangepast. Door het ‘stop-display’ in de dakset minder fel te laten oplichten, zijn de tekst en het stopteken nu duidelijker zichtbaar. ,,Nu heb je er als collega in de nachtdienst echt veel meer aan. We kunnen nog beter de mensen langs de weg zetten, daar waar het nodig is’’, zegt Pim Miltenburg, voorzitter van de stuurgroep Aanbesteding Politievoertuigen en hoofd Operatie Oost-Nederland.

400 auto's

In totaal zijn er de afgelopen maanden circa 400 Mercedessen uitgeleverd aan de basisteams van de politie. Die worden vanaf de zomer in groepen van tien voorzien van alle aanpassingen. Alle nieuw uit te leveren voertuigen zullen gelijk van alle aanpassingen voorzien zijn. ‘Met de aanpassingen hebben we nu een auto gekregen, waarmee collega’s hun werk nog beter kunnen doen’, aldus Miltenburg.

Aanbesteding