Nieuwe politiebaas IJsselland wil criminele jeugd eerder in vizier: ‘Ook hier lonkt het snelle geld’

videoOom agent voor de klas zetten? Nee, die tijd is achterhaald. Maar een beter zicht op ontluikende criminele carrières van jeugdigen is absoluut nodig, zegt Ramon Arnhem (39), sinds kort politiechef van de 800 politiemensen in de regio IJsselland. ,,Het is niet zo dat we de jongeren nu ineens enorm zien afglijden, maar ook hier lonkt het snelle geld en beklimt een deel van de jeugd heel snel de criminele ladder."