Nieuwe programmeur BFO heeft een luxeprobleem

Een droombaan is het, zegt Erik Delobel (39). De man die al jarenlang het programma van Zwolse poptempel Hedon bepaalt, mag dit jaar zowel het hoofdpodium als de kleinere podia van het Bevrijdingsfestival Overijssel vullen. Het aantal mailtjes heeft hij wel een beetje onderschat, zegt Delobel. ,,Het lijkt wel of elke band in Zwolle wil spelen. Ik krijg nog steeds vijf of zes mails per dag."

Jij dacht eerder dat je veel moeite moest doen om bands binnen te halen?

,,Bij Hedon ben ik best wel gewend dat iets niet lukt. En nu is het andersom. Dat ik moet zeggen: sorry dit gaat niet meer lukken, want het past niet meer op het podium.

Een soort luxeprobleem dus?

,,Ja. Dat is wel een nieuwe positie."

Eind september kwam het nieuws dat Niek van der Sprong, die al 27 jaar het festival programmeerde, ermee stopt. Wist je meteen dat je het programma op je wilde nemen?

,,Ja. Ik dacht altijd al: als ik daar wat meer in mee mag denken, pak ik die kans. Niet dat ik vind dat Niek geen goed programma had, want dat had 'ie altijd. Maar je kan wel accenten leggen."

Waar liggen die accenten voor jou?

,,In nieuw talent, of opkomende bands. Maar ook in binnenhalen van buitenlandse bands. Ik vond wel dat Niek altijd een goede neus had voor wereldmuziek, een beetje de opzwepende muziek. Er is veel dansbare muziek dit jaar."

Kun je verder al een tipje oplichten van sluier van het programma?

,,Nee, ik kan nog niks vertellen. We hebben daarover afspraken met de bands. 8 februari wordt het programma bekend. Voor het publiek is het niet zo spannend denk ik, het wordt niet ineens een heel ander festival. Voor mij wel. Hoe gaan mensen reageren, wat vinden ze ervan?"

Toen je vorig jaar hoorde dat je deze klus mocht gaan doen, wie wilde je toen naar Zwolle halen?

,,Ah, dat vind ik altijd moeilijk. In Hedon vragen ze dat ook vaak: wie wil je per se binnenhalen? Wat ik vooral te gek vind is een band vanaf het begin meemaken. Neem Jett Rebel. Die is uitgegroeid van een avondje in 't Vliegend Paard (studentencafé in Zwolle, red.) tot het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival in Zwolle vorig jaar. Dan heb je echt het idee dat je kan bijdragen aan een carrière van een artiest."

Je bent natuurlijk gebonden aan budget. Komt het vooral neer op goed onderhandelen?

,,Ja. Hoe erg heeft de band het festival nodig en hoe graag wil ik als festival die band hebben? De grote artiesten die het nu al gemaakt hebben zijn voor ons sowieso niet betaalbaar. Over de Foo Fighters kan ik wel dromen, maar ja, dat kost 1,2 miljoen. We zijn geen commercieel festival, dus we kunnen ook geen commerciële prijzen betalen."

Hoe kijk je eigenlijk naar het besluit van Dauwpop om rapper Boef af te zeggen? Terecht?