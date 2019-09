Nieuwe regels volgens staatssecretaris Van Veldhoven hard nodig: ‘PFAS is zeer zorgwekkende stof’

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat reageert op vragen van VVD-Kamerleden Erik Ziengs, Arne Weverling en Remco Dijkstra over PFAS. Baggeraars in de regio zijn keihard geraakt door nieuwe regels voor de chemische PFAS-stoffen, meldde de Stentor eerder deze week. Er mag slechts 0,1 microgram in een kilo verplaatste grond zitten. De Kamerleden vragen zich af of het nu echt nodig is om na de stikstof-uitspraak nog meer eisen op te leggen. Ook vragen de VVD-ers zich af hoe Van Veldhoven (D66) gaat voorkomen dat wegen- en woningbouwprojecten in gevaar worden gebracht of vertraging oplopen. Volgens Van Veldhoven bieden de nieuwe regels juist meer duidelijkheid voor de baggeraars.