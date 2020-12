Nieuwe ROVA-directeur Roger Beuting: ‘De kwaliteit van afval moet omhoog’

ROVA-directeur Roger Beuting (50) houdt van afval. Zijn cv vermeldt niets anders. Al zijn vorige bazen handelden er in. En ook zijn nieuwste baas is actief in afval. Er is, zegt Beuting, bijna ‘niets boeienders’. ,,We gaan in Nederland ‘van afval naar grondstof’ en daar maken producenten en fabrikanten weer hele nieuwe producten van.”