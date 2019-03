Nieuwe serviceclub YMCA Zwolle wil bemiddelen bij buitenlandstages

Zwolle is een nieuwe serviceclub rijker: Y Service Club Zwolle, verbonden aan de christelijke jongerenorganisatie YMCA. Een van de doelen is studenten helpen aan stageplaatsen en vrijwilligerswerk in het buitenland, zegt president Martin Vosjan.

,,De YMCA is actief in 120 landen dus we hebben een heel groot internationaal netwerk. Dat kunnen we gebruiken om studenten te koppelen aan een van de afdelingen in het buitenland.”

De nieuwe serviceclub is afgelopen weekeinde officieel opgericht met een bijeenkomst in de Statenzaal in Zwolle. Het is op dit moment de enige afdeling in Nederland van het Y‘s Men International. ,,Eerder waren er ook afdelingen in Rotterdam en Amsterdam, maar die zijn ter ziele gegaan", weet Vosjan. De nieuwe Zwolse afdeling telt op dit moment zeven leden die aan de slag gaan met fondsenwerving ten behoeve van de plaatselijke YMCA-afdeling. ,,Dan moet je denken aan activiteiten zoals een pubquiz of veiling. Ook willen we een loopgroep oprichten die zich laat sponsoren, een beetje vergelijkbaar met de Warmlopers", zegt Vosjan.