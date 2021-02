Nieuwe single van Zwolse band moet jongeren naar de stembus trekken: ‘We willen het verschil maken’

Zwollenaar (63) moet flatwoning verlaten vanwege hennepkwe­ke­rij: ‘Maffia heeft mij gedwongen’

25 februari Een 63-jarige bewoner van een flatwoning aan de Dollard in Zwolle moet binnen vier weken zijn woning verlaten. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat woningstichting SWZ heeft aangespannen. Er is een hennepkwekerij in zijn woning gevonden, die al zo’n drie jaar oud moet zijn. Hij beweert dat de maffia hem daartoe heeft gedwongen.