Nieuwe sporten bij Zwolse Koningsspelen

SportService Zwolle heeft voor een nieuwe aanpak van de Koningsspelen gekozen. Naast de traditionele sporten wil de organisatie kinderen op het jaarlijkse sportieve Oranjefeest stimuleren om eens iets nieuws te proberen. Zodoende is er op vrijdag 20 april op zes sportparken in de stad een ander sportaanbod dan voorgaande jaren.

Het is het zesde jaar dat SportService Zwolle het Oranjefeest organiseert, ditmaal in samenwerking met het Deltion college, Landstede, On Campus/CALO Windesheim, CSE, Thomas a Kempis College, JenaXL en Frion. Doel is door dit sportevenement kinderen uit het basisonderwijs te laten ervaren hoe belangrijk en gezellig het is om samen te sporten en te bewegen.