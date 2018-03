Nieuwe supermarkt naar Zwolle: Coop trekt in Maagjesbolwerk

De supermarktvestiging wordt een Coop Vandaag; de stadsvariant van de oranje levensmiddelenzaak. In deze filialen ligt de focus meer op klanten die 'sneller en makkelijker wil eten'. De Zwolse supermarkt wordt de vijfde van het land in dit nieuwe concept.

Keuken

,,Het is gericht op de moderne consument", laat Maarten Ebben namens Coop weten. ,,De winkel beschikt over een keuken, waar 's ochtends broodjes en in de loop van de dag ook salades en maaltijden worden bereid." In de winkel komt beperkte ruimte om eten ook te nuttigen, al is het niet de bedoeling om 'een uur met vrienden in de zaak te hangen'.