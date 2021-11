Nieuwe tegenvaller truckersrestaurant Lichtmis: inbrekers ruïneren gokkasten

In de nacht van zondag op maandag is er ingebroken bij wegrestaurant de Lichtmis. Daarbij werden twee gokkasten flink toegetakeld, zonder dat de daders geld buitmaakten. Volgens eigenaar Peter Huisman wisten de daders precies waar ze voor kwamen en werd de alarminstallatie vakkundig omzeild.

Het betekent wederom tegenslag voor de ondernemer. Bij het bekende truckersrestaurant tegenover de Koperen Hoogte - naast snelweg A28 - werd februari vorig jaar ook al ingebroken. Daarna volgde corona en tot overmaat van ramp ging het familiebedrijf augustus 2020 in vlammen op. Truckers worden sindsdien bediend vanuit een tijdelijk paviljoen, nieuwbouw van het 125 jaar oude wegrestaurant laat op zich wachten. ,,Het zal nu toch wel klaar zijn”, stelt Huisman retorisch, verwijzend naar alle tegenslagen in de afgelopen twee jaar.

Vooronderzoek

In tegenstelling tot de vorige inbraak maakten de daders dit keer geen geld buit, vertelt Huisman. ,,Bij de vorige inbraak was op camerabeelden te zien dat de daders met een soort honkbalknuppels dat afroomgeval onder de kassa kapotsloegen. De gokkasten lieten ze toen met rust, daarvan was duidelijk te zien dat er niets in zat, omdat de deuren aan de onderkant open stonden. Die waren nu dicht en hebben ze opengebroken. Ze hebben de kasten eerst gedraaid om de alarminstallatie te ontwijken, dus ze hebben vooronderzoek gedaan. Bij de meldkamer is niets binnengekomen.”

Omdat de geldkasten elke avond worden leeggehaald, kwamen de dieven voor niets. ,,We zitten op een plek waar veel ‘traffic’ is, er gebeurt veel. Natuurlijk schrik je, ook al is dit van een andere orde dan de voorgaande keren. Ik heb op sociale media om tips gevraagd. Nee, er is nog niets binnengekomen.”

Aanpassen

Hij heeft nog geen nieuwe gokkasten besteld, Huisman twijfelt of het tijdens de lockdown zinvol is. ,,Ik zal wat moeten aanpassen in de beveiliging, dus het gaat sowieso geld kosten.”

Het wachten is op heropbouw van het restaurant, gelegen op de grens van Zwolle en Staphorst. ,,We zijn daarover druk in overleg met de gemeente Zwolle”, zegt Huisman. Gelukje is dat wegrestaurants zijn uitgezonderd van de aangetrokken sluitingstijden voor de horeca. ,,We mogen tot sluitingstijd, in ons geval 22.00 uur, chauffeurs binnenlaten. Reguliere gasten moeten zich aan de nieuwe sluitingstijd houden.”