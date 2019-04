Nieuwe tuin in Zwolle biedt kinderen hulp bij kanker

Nee, 't is geen pretpark. Of een enorme speeltuin. Voordat die verwachting is gewekt, drukt Corien den Hollander 'm al de kop in. De tuin die zaterdag 11 mei open gaat bij KindermeZZo in Zwolle is een fijne plek om te ravotten, maar vooral ook een steunpunt voor kinderen in een heftige fase van hun leven. Want kanker schud je niet zo even van je af, vertelt Den Hollander. Zij is manager van Nazorgcentrum IntermeZZo aan de Dokter Van Thienenweg, de organisatie waar KindermeZZo onderdeel van uitmaakt. De hulpverleners bieden speciale zorg aan kinderen die van nabij met kanker te maken krijgen. Of ze nu zelf patiënt zijn. Of familielid van.