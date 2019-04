Nieuwe wending in fraudezaak tegen clubicoon PEC Zwolle vanwege ‘onbetrouwbare’ verklaringen

Horselenberg is gespecialiseerd in de kwaliteit van verhoren. Tijdens rechtszaken geeft hij daar regelmatig als deskundige zijn oordeel over. Hij krijgt tot 1 augustus de tijd om zijn onderzoek te doen. Op basis van zijn rapport beslist de rechtbank of Horselenberg als deskundige wordt opgeroepen tijdens de inhoudelijke zitting in november. Dat werd maandagmiddag tijdens een zogenoemde ‘regiezitting’ in de rechtbank in Zutphen duidelijk. Drost was zelf niet aanwezig.