Nieuwe wijkagent Snippe: ‘Holtenbroek is net als Vaassen’

video Politie grijpt in en bekeurt wildfiet­sers winkelcen­trum Zwol­le-Zuid

7:00 Fietsers midden in het winkelcentrum: het kwam tijdens het Buurt-voor-Buurt Onderzoek in Zwolle als grote ergernis uit de bus. Terwijl in Stadshagen al tijden wordt gekeken om fietsers helemaal uit de winkelstraat te weren, wil Zwolle-Zuid slechts dat ze afstappen. Het moet een keer klaar zijn: de tijd van waarschuwen is voorbij en overtreders kunnen rekenen op een fikse boete.