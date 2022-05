Nieuwe Windesheim-baas Inge Grimm zou ‘liever vandaag dan morgen een universiteit in huis halen’

Tangarine maakt in buiten­lucht van Zwolle gebruik van langste dag van het jaar

Na twee uitverkochte concerten in 2020 organiseert Tangarine op 21 juni 2022 voor de tweede keer een bijzondere avond op één van de mooiste plekken aan de oever van de IJssel in Zwolle. Op de langste dag van het jaar spelen de tweelingbroers Sander en Arnout Brinks twee intieme duoconcerten in het bijzondere decor van de kalme rivier, de ongerepte natuur en ondergaande zon. Om de beleving van locatie en moment te versterken, krijgt iedere bezoeker een koptelefoon uitgereikt, om optimaal op te kunnen gaan in de bijzondere sfeer van het concert.

