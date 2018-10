Nieuwe zorgdirecteur voor Carinova

kaart Zoveel wanbeta­lers van zorgpremie zijn er in jouw gemeente

11:47 Het aantal mensen dat de zorgpremie niet betaalt is het afgelopen jaar in vrijwel iedere gemeente in de regio afgenomen. Enkel in Hattem is sprake van een stijging. Lelystad heeft nog altijd een van de hoogste percentage wanbetalers van Nederland.