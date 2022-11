Nieuws gemist? Boeren gaan weer demonstreren in Zwolle • Uniek huis van piepschuim in Deventer

Boze boeren kondigen voor woensdagmiddag een grote actie aan bij het provinciehuis in Zwolle. Aanleiding hiervoor zijn de dwangsommen die de provincie Overijssel oplegt aan veehouders die bekend staan als PAS-melder. Mogelijk komen er vijfhonderd tot duizend trekkers uit heel Overijssel en de Achterhoek.

Volledig scherm Metin Yavuz / minister Dijkgraaf © Henri van der Beek / ANP

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf trekt zich het lot aan van de dochter van Metin Yavuz uit Meppel. Op basis van haar achternaam werd ze geweigerd voor een stageplek. De minister zegt in een eerste reactie dat ‘we dit verschijnsel moeten uitbannen’.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en de delegatie zaten uren in een schuilkelder in Kiev nadat het luchtalarm daar afging. Op straat waren knallen te horen, later bleek er met raketten geschoten te worden. De minister is op bezoek in Oekraïne om te bespreken wat Nederland voor het land wil en kan doen.

Feyenoord moet een deel van de tribunes in De Kuip leeg laten in de eerstvolgende thuiswedstrijd in de Europa League. De Rotterdammers mogen daarnaast de eerste twee uitduels - waarvan één voorwaardelijk - in Europese competities geen fans meenemen. Dat isde strag voor wangedrag fans tegen Lazio en Sturm Graz.

Volledig scherm Joey Suk viert een doelpunt voor HNK Gorica, de club waar hij al meer dan 100 wedstrijden voor speelde. © Larisa Trosic

Toen hij in 2018 de stap naar Kroatië maakte, had hij nooit gedacht er vijf seizoenen later nog te spelen. Deventenaar Joey Suk (32) is op z’n plek in het kleine stadje Gorica, maar moet dit seizoen wel voor het eerst knokken voor lijfsbehoud. „Degradatie zou echt verschrikkelijk zijn voor deze club”, zegt de oud-speler van Go Ahead Eagles.

Toen Benjamin (6) uit Deventer 1 jaar oud was, werd zijn voet geamputeerd. Hij groeide op met een prothese, maar bereikt nu een grens in wat hij daarmee kan. Zo kan hij met voetbal bijvoorbeeld niet meer meekomen met vriendjes. Een sportprothese is volgens zijn ouders noodzakelijk, maar die wordt door de zorgverzekeraar niet gefinancierd.

Autobedrijven met handen in haar: waar zijn de tweedehandsjes gebleven? Er is een tekort aan gebruikte auto’s. Handelaren in Oost-Nederland hebben grote moeite om het aanbod op peil te houden. Dat merkt de automobilist in de portemonnee. ,,Een koper moet minder noten op zijn zang hebben.”

Volledig scherm Dit huis is van piepschuim. © Ronald Hissink

Een compleet woonhuis van piepschuim. Kan dat? Jazeker, bewijzen Willem en Koen Bleumink. De vader (66) en zoon (24) bouwen samen aan een bijzondere woning in een Deventer nieuwbouwwijk. ,,Dit huis is zo goed geïsoleerd dat je gewoon geen energiekosten meer hebt.’’

Wat te doen tegen de hoge energieprijzen? Neem een dynamisch energiecontract, roepen mensen die zo’n contract hebben. ‘Ik kijk eerst naar de stroomprijs voordat ik de vaatwasser aanzet.’ Zwollenaar Martin Veldkamp kijkt naar de app van stroomleverancier Zonneplan waar de stroomprijzen per uur staan vermeld.

En dan nog even dit: Wijkagent Jeroen Druiven uit Kampen kreeg gisterochtend een berichtje dat eigenlijk te mooi was om waar te zijn. Er werd hem 600.000 euro beloofd, waarop hij besloot het spelletje mee te spelen. ,,Why not? Er zijn dagen dat ik het niet op mijn bank heb staan.”

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

