Nieuws gemist? Coronacijfers stijgen weer hard en Lara is superheld in Happy Meal. Dit en meer in jouw overzicht

Precies een maand na het loslaten van de 1,5 meterregel staan de coronaseinen weer op rood. Het kabinet komt met nieuwe maatregelen om de toename van het aantal coronapatiënten te stoppen. Specifieke regels voor ongevaccineerden worden niet langer uitgesloten. In onze regio blijft het stuivertje-wisselen: Nu is Zwartewaterland de gemeente met de meeste coronabesmettingen.

Een Duitse vrouw (30) die in Irak trouwde met een Duits-Iraakse IS-strijder, is maandag in München veroordeeld voor onder meer de gruwelijke dood van een 5-jarig meisje van de veroverde jezidi-gemeenschap, in 2015. De veroordeling van de Duitse is een van de eerste wereldwijd voor de vervolging van de religieuze jezidi-minderheid door IS.

Hooligans van Zwolle slaan in op een Duitse hooligan

Drie voetbalhooligans uit Zwolle hebben in hoger beroep een werkstraf gekregen voor hun deelname aan een gevecht met Duitse hooligans in Laag Zuthem. Eerder werden ze tot celstraffen veroordeeld voor de vechtafspraken.

De 6-jarige Eitan is de enige overlevende van de kabelbaanramp in Italië. Een rechtbank in Tel Aviv heeft nu besloten dat de jongen terug moet naar zijn tante in Italië. Zijn grootvader had hem stiekem naar Israël gebracht. Het kind verloor zijn beide ouders toen de cabine waarin ze zaten in mei neerstortte.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor het aanzetten tot ‘de derde wereldoorlog’, mocht de geldstroom uit Brussel worden geblokkeerd. Hij dreigde met een felle reactie als het Europees blok zou besluiten de financiële hulp op te schorten als straf voor anti-Europese maatregelen in Polen.

Verstappen in Austin, Texas, waar hij de GP van de Verenigde Staten won.

Nog even nagenieten op de GP van de Verenigde Staten. Van Spanje tot Italië en ook in Groot-Brittannië: buitenlandse media hebben volop genoten van de titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton waarbij Verstappen won.

Je kon er bijna niet omheen: Rico Verhoeven verdedigde voor de tiende keer zijn wereldtitel. Zijn telefoon herkent het gehavende gezicht niet meer, maar als hij zou kunnen lachen, zou de lach niet meer van zijn gezicht gaan. De samenvatting van de titanenstrijd.

Zeb is duizenden stripboeken van zijn overleden vader kwijt. Hij snapt er niets van en vreest dat ze toen zijn vader in het hospice lag, gestolen zijn. Wie herkent de markeringen die Erik Olden altijd in zijn eigendommen zette?

Lara met haar superheldenversies.

Lara is 7 en heeft nog nooit zelf kunnen eten doordat haar darmen niet werken. Om aandacht te vragen voor haar aandoening, deelt McDonald’s vanaf dinsdag superheldenpoppetjes van Lara uit bij Happy Meals. ,,Het poppetje heeft superkracht, net als ik.”

De pretparkdroom van Rick van der Graaf uit Dedemsvaart dreigt als een zeepbel uit elkaar te spatten, nu ondernemer Hennie van der Most uit Slagharen de voorgenomen verkoop van Speelstad Oranje en 250 vakantiehuisjes wil afbreken. Er is een andere kaper op de kust, kreeg de oud-leraar Engels te horen.

Isabelle en haar oma bakken pannenkoeken

En dan nog even dit: De Deventer fotografe Isabelle la Poutre neemt elke week haar 92-jarige oma Tootje, naar wie ze haar oranje camperbus heeft vernoemd, mee de natuur in. Haar oma heeft dementie maar geniet altijd van de uitstapjes. Het levert aandoenlijke momenten op.

