Nieuws gemist? De storm is voorbij, de gevolgen niet. Dit en meer in jouw overzicht

Dierenambu­lan­ce overspoeld met belletjes over kwetsbare vogeltjes: ‘Vaak snelle nestverla­ter’

17 juni Ze komen momenteel bij bosjes binnen bij de dierenambulance: telefoontjes van bezorgde mensen die een kwetsbaar jong vogeltje op de grond hebben waargenomen. Die denken dan dat het vogeltje uit het nest is gevallen en gered moet worden. Daar wordt ieder voorjaar al vaak over gebeld, maar dit jaar is de piek een stuk hoger dan normaal.