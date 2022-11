Nieuws gemist? Demonstratie tegen Zwarte Piet tegengehouden • Misschien kun je morgenochtend wel schaatsen

De demonstratie van Kick Out Zwarte Piet bij de sinterklaasintocht in Staphorst is uiteindelijk verboden. Auto's zijn bij de afrit van de A28 bekogeld met eieren en vernield. De sfeer was sinds het begin van de middag erg onrustig bij de toegangswegen richting Staphorst. De sint is wel ingehaald in het dorp zelf.

De toekomst van Matthijs van Nieuwkerk (62) bij BNNVara is hoogst onzeker. De omroep neemt het hoog op dat de presentator gisteren een draai maakte in zijn weerwoord naar de Volkskrant.

Volledig scherm De Javastraat in Zwolle. © Frans Paalman

Op zoek naar oranje versierde straten in de regio, het valt niet mee. Terwijl Nederland maandag al aftrapt op het WK voetbal. Herfstbladeren en pompoenen hebben hun kleur mee, maar in voortuintjes maken feestelijk versierde sneeuwpoppen en kerstbomen vaker de dienst uit. Supporters en kroegeigenaren proberen wanhopig in de WK-stemming te komen. ,,Uiteindelijk gaan mensen heus wel kijken.’’

It giet oan! Tenminste, als de weergoden niet op het laatste moment roet in het eten gooien. Maar de organisatie van de wonderijsbaan in Winterswijk gaat er vanuit dat er zondagmorgen (vanaf 8.15 uur) kan worden geschaatst.

Een wonderseizoen besluit Max Verstappen morgen met een laatste vertrek van pole position. Jagend op een één-tweetje in het kampioenschap staat Sergio Pérez naast de Nederlander op de eerste startrij, voor directe concurrent Charles Leclerc, die als derde start in Abu Dhabi.

Volledig scherm Andries Noppert in Qatar. © Pro Shots / Stanley Gontha

Andries Noppert (28) werd binnengehaald als reservekeeper bij Go Ahead Eagles, anderhalf jaar later zit hij in de WK-selectie van Louis van Gaal. Hoe een bal die de Fries bij de overburen in de tuin schoot - en hoogstpersoonlijk moest ophalen - leidde tot een wonderlijke wending.

Slapeloze nachten heeft ze ervan, een gevoel van misselijkheid soms, of geen eetlust. Sinds ze weet dat haar bedrijf behoort tot de groep van veehouders waar de provincie Overijssel moet handhaven, staat haar leven op de kop. Voor Chantal Farjon uit Bruchterveld (43) dreigt einde oefening.

Volledig scherm Het 'straatje' in Almelo. © Wouter Borre

Binnenkijken bij de ‘Wallen van Twente’: Red Light Heaven is niet meer weg te denken uit de Almelose binnenstad. In het rood gemarkeerde sekshuis wordt al tien jaar prostitutie aangeboden. De nieuwe vergunning voor nog eens vijf jaar is net binnen. Dat zegt alles over de nette reputatie.

In Zwolle staat een aantal bekende horecazaken te koop. De eigenaren van de Hofvlietvilla, Il Carpaccio en het Pannenkoekenrestaurant draaien prima, maar verleggen om diverse redenen hun koers.

En dan nog even dit: Wilma Maree (61) liet begin september haar gaskraan dichtdraaien, uit angst voor een torenhoge energierekening. Tweeënhalve maand later draait ze de kraan tóch weer open. ,,Ik dacht van de week: ik stink naar kelder.”

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.