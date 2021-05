Nieuws gemist? Dit doet brand met (bijna) nieuwe Mercedes in Zwolle. En: wáár crasht die raket??

Volgens Amerika crasht de Chinese raket die richting aarde komt rond 8 mei. Maar waar precies...dat is nog de grote vraag. De precieze crashlocatie zal pas een paar uur van tevoren bekend zijn.

Een bijna splinternieuwe Mercedes brandt. De eigenaar uit Zwolle is voor de twee keer de pineut. Is dat toeval? Voor de politie alle reden voor een onderzoek.

Ze poseren trots met een flink aantal zelfschoten duiven. Op sociale media zijn de kritische reacties op de actie van Groningse studenten niet van de lucht

Hij gaat er niet over, maar wat premier Mark Rutte betreft krijgen we in de nabije toekomst élk jaar vrij op 5 mei. Het Bevrijdingsfestival moest het ook dit jaar doen zonder massaal feest.

Een boom kan in een oogwenk vallen en de kans dat meer bomen omgaan neemt alleen maar meer toe in ons land. Dat zegt deze expert na een dodelijk ongeval bij Oudleusen.

Dit eetcafé in Meppel sluit na een week al het terras. Niet te doen met al die coronaregels, vindt de ondernemer. (In de regio was vandaag een lichte stijging van de cijfers te zien, geheel tegen de landelijke trend in.)

Van de buien zijn we voorlopig nog niet af, helaas!

De spelers van Paris Saint Germain maakten het de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers knap lastig in het Champions League-duel met Manchester City. ‘Hij was eigenlijk nog coulant voor de verwende kleuters van PSG.’

Go Ahead Eagles maakt kans om te promoveren. Dat willen de fans dan natuurlijk vieren, maar gaat dat zomaar? Burgemeester Ron König van Deventer: ‘Het wordt dan een heel vervelende situatie. We kunnen niks en we kunnen ook niks toestaan.’

Niek Kimman uit Lutten voelt zich eindelijk weer BMX’er. ‘Ik was alleen nog maar aan het trainen.’

Omwonenden van het giftige Olasfa-terrein in Olst krijgen duizenden euro's compensatie. Maar daarmee is het dossier nog niet dicht.

Voor een prikkie: een sneeuwwitte bruidsjurk. Een kringloopbedrijf in IJsselmuiden verkoopt splinternieuwe trouwjurken. Een prachtige kans voor aanstaande bruiden met een krappe beurs!

Ze staan sinds vandaag nieuwste trots van Zwolle te zijn: enorme letters in Park de Wezenlanden die het woord ‘Opgezwolle’ vormen. Dé nieuwste fotoplek van de stad.

Een blunder? Een agent blijkt het vreemde wapen van relschopper Tim op het Malieveld achteraf zelf te hebben gemaakt.

De wereldberoemde zanger Oscar Harris is terug van weggeweest. Met dank aan de muzikale Zutphenaar Frank.

