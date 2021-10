Nieuws gemist? Dode motorrijder in een Achterhoeks bos en celstraf voor man die vuurwerkbom in Deventer aanstak. Dit en meer in jouw overzicht

Celstraf voor de man die de vuurwerkbom in Deventer aanstak. Zijn twee vermeende handlangers zijn vrijgesproken, tot schok van de buurt. Daar gingen bij 20 huizen de ruiten eruit in de nieuwjaarsnacht.

De politie vond vanmorgen een dode motorrijder in een Achterhoeks bos na een tip van een wandelaar. Hij botste vermoedelijk met zijn motor tegen een boom langs de Hooglandseweg.

Een seksdate in Amersfoort liep vorig jaar uit op een nachtmerrie. Het slachtoffer werd vastgebonden, mishandeld en met benzine overgoten. Vandaag diende de rechtszaak tegen Marwen S. (23) uit Den Haag.

Volledig scherm . © Rob Engelaar

Het gaat niet de goede kant op met de coronacijfers in de regio. Andermaal valt vandaag Apeldoorn op. Maar in Raalte gaat het ook niet de goede kant op.

Volledig scherm Presentatie parcours Tour de France 2022. © photo: Cor Vos

Vandaag is het parcours van de Tour de France van 2022 onthuld. Twee tijdritten van in totaal 53 kilometer, een Roubaix-rit met elf kasseistroken en zes bergritten met vijf keer een aankomst bergop. Dat is de Tour de France 2022 in een notendop.

De stress neemt toe in schaatsland nu ‘Peking’ dichterbij komt. Het is een ander schaatsseizoen dan andere, dat weet iedereen. Voor routiniers als Ireen Wüst, die zich voorbereidt op haar vijfde Spelen, én voor relatieve nieuwkomers als Jutta Leerdam en Femke Kok, die opgaan voor hun eerste olympische seizoen.

Vooral in de zuidelijke helft komen enkele opklaringen voor, elders overheerst de bewolking. Vannacht neemt de bewolking vanuit het westen verder toe. Het blijft nog wel droog bij minima rond 11 graden. Vrijdagochtend trekt een gebied met regen van noordwest naar zuidoost over het land. De meeste neerslag wordt daarbij de noordoostelijke helft verwacht. ‘s Middags wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Bij een matige westenwind wordt het hooguit 14 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Urker visser Hendrik was tachtig dagen van de wereld: ‘Prikweigeraars mogen mijn deel hebben’. Was het maar anders gelopen, verzucht hij. Vandaag is hij in Leeuwarden om te praten met minister Hugo de Jonge, net als twee andere niet-prikkers die zwaar onder corona leden.

Hessel is een held. En ambulancebroeder. Dus toen zijn voertuig zich vastreed in het Harderwijkse stuifzand, bedacht hij zich geen moment. Hij leende een fiets en sjeesde naar het ongeval waar zijn ambulance niet kon komen.

Volledig scherm Sidney Stacey werd als jongen geboren, maar weet haar hele leven al dat ze een meisje is. © Foto Freddy Schinkel

Sidney Stacey is als jongen geboren, maar weet als kleuter al dat ze een meisje is. Nu is ze 18 en oud genoeg voor de laatste stap in haar transitie van man naar vrouw. ,,Pas dan klopt het hele plaatje.’’

En dan nog even dit: Bij studentencomplex Proosdij in Nijmegen is een gluurder actief. Meerdere studenten zagen een man bij hen door het raam gluren. Bij een enkeling klopt hij zelfs aan.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.