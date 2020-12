Nieuws gemist? Druk groot op regio-ziekenhuizen en Nunspeet verbiedt reclame datingsite. Dit en meer in jouw overzicht

Delen per e-mail

De drukte op de corona-afdelingen in onze ziekenhuizen is groot. Verschil met november is dat er nauwelijks meer mensen van elders liggen en vooral patiënten uit deze streek.

‘Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook’. Dat soort posters van datingsite Second Love zul je niet meer zien in Nunspeet. De gemeente verbiedt dergelijke reclame-uitingen: ,,Wij vinden het heel verdrietig dat er bedrijven zijn die geld verdienen aan het kapotmaken van relaties.’’

Wolf Toska lijkt een partner gevonden te hebben. Beelden bewijzen dat er nu een wolvenpaartje rondzwerft op de Zuid-Veluwe. Volgend jaar welpjes?

Volledig scherm De wolven samen gespot op de Zuid-Veluwe, te zien op deze beelden van de wildcamera. © Natuurmonumenten

Aftreden van het kabinet als gevolg van de snoeiharde kritiek in het rapport over de toeslagenaffaire is volgens premier Rutte ‘nu niet aan de orde’.

Hoop moet je altijd houden. Trainer John Stegeman van PEC Zwolle weigert dan ook het woord crisis in de mond te nemen.‘We staan niet laatste, hè?’

En trainer Kees van Wonderen van Go Ahead Eagles heeft een duidelijke opdracht voor zijn ploeg in de laatste wedstrijd voor het kerstreces: winnen! Maar veel is daarbij afhankelijk van herstel van de geblesseerden.

De dag begint met zonnige perioden. Later neemt de bewolking toe en in de middag volgt wat regen. Het wordt 10 tot 13 graden.

Het werd een boek over ‘Hoe je met de dood op je hielen nog dromen kunt verwezenlijken’. Want dat lukte de Zwolse schrijfster Catharina IJzelenberg. Ze kon echter geen gedrukt exemplaar meer in ontvangst nemen.

Janneke of Johan Jelies zijn met hun acht kinderen een landelijke bekendheid geworden. Het gezin uit Tollebeek krijgt weer een rol in het KRO-NCRV-programma Een Huis Vol. De fans bellen al aan of ze een selfie met het gezin mogen maken!

Volledig scherm De familie Jelies. Johan: „Grappig genoeg herkennen mensen me vaak aan m’n stem! ‘Hee, ben jij niet Johan Jelies van tv’?” © Foto Freddy Schinkel

En dan nog dit: Een Zwolse kroegbaas bedacht in coronatijd een bijzondere manier om zijn bier aan de man te brengen. Hij trok zijn kleren uit!

