Nieuws gemist? McDonald’s in centrum Deventer valt niet in de smaak. En: ‘piemelgrap’ wordt zedenzaak

Dood gevonden beroemd­heid in Zwolse flat speelde ook in Nederland­se films: wie was Raifa Al-Riz?

20 maart Wie was Raifa Al-Riz? De 53-jarige Syrische actrice kwam maandag in Zwolle onder verdachte omstandigheden om het leven. Vrienden en vakgenoten in Nederland en Syrië kunnen het nog nauwelijks geloven. Al-Riz speelde de afgelopen jaren nog in Nederlandse films en tv-series. Volgend jaar zou ze, met Nederlands paspoort op zak, schitteren in een nieuwe theatervoorstelling. ,,Eindelijk zouden we samen spelen. Daar keek ze zo naar uit’’, zegt collega Dewi Reijs.