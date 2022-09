Nieuws gemist? Meer treinen vanaf Zwolle • Opvangschip verdwijnt uit Urk

Energieleveranciers gooien de variabele tarieven voor stroom en gas per 1 oktober flink omhoog. Zo verhoogt Essent het tarief voor stroom met ruim 50 procent en de prijs van gas met meer dan 30 procent. Ook de tarieven van Eneco stegen de afgelopen tijd flink.

Vier intercity’s per uur en langere treinen. Met deze twee maatregelen hoopt NS vanaf de enorme drukte op het traject Zwolle-Amersfoort te verminderen. Reizigers klaagden steen en been over de overvolle treinen van de laatste tijd, veroorzaakt door het uitvallen van de ‘Flevolijn’.

Één van de drie mensen die gisteren gewond raakten bij een heftig ongeluk tussen Lochem en Zutphen, is overleden. De politie meldt dat het gaat om een 81-jarige man uit Deventer. Twee vrouwen uit Barchem raakten gewond.

Als het aan Kampen ligt krijgt de de IJsselkogge een plek op het Van Heutszplein. De verwachting is dat het scheepswrak op het Van Heutszplein zorgt voor een flinke boost voor het toerisme. De kosten worden geschat op zo’n 2,5 miljoen euro.

Zo hangt het woord ‘crisis’ als donderwolk boven het stadion en zo ziet de toekomst in Deventer er ineens best zonnig uit. Het kan verkeren en Go Ahead Eagles kent de waarde van die woorden nu ook. De eredivisionist wordt de komende tijd mogelijk met luxeproblemen geconfronteerd.

Volledig scherm Roger Federer en Rafael Nadal. © Action Images via Reuters

Roger Federer speelt vrijdag zijn afscheidswedstrijd bij de Laver Cup aan de zijde van zijn Spaanse rivaal Rafael Nadal. Het is zijn gedroomde afscheid.

Het seizoen zit erop, het Openluchtbad in Zwolle is gesloten. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de 6 miljoen liter zwemwater? Stop eruit en weg ermee? De collega's van de redactie in Zwolle gingen op zoek naar het antwoord.

Volledig scherm André Klarenbeek vond bijna twintig jaar geleden een muntenschat © Arjan Gotink

Een bijzondere ontdekking deed André Klarenbeek (67) in 1985, toen hij zijn net gekochte woning in het centrum van Zutphen verbouwde. 269 eeuwenoude munten rinkelden van de zolder af. Nu, 37 jaar later, koopt de gemeente Zutphen de collectie over en stelt de munten vanaf aankomend weekend tentoon in de Musea Zutphen.

De enorme Rossini, het schip vol Oekraïners in de haven van Urk, zal in november weer vertrekken. Het betekent niet dat de gemeente stopt met de opvang van vluchtelingen.

En dan nog even dit: ‘De hele heisa was ons bespaard gebleven als baby Baudet wat eerder was gekomen', was getekend: Angela de Jong

