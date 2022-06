Nieuws gemist? Minder ruimte voor paravluchten vanaf Teuge • En hoe staat het met het coronavirus in de regio?

Vliegveld Teuge mag doorgroeien onder de voorwaarde dat vliegtuigen stiller worden. Parachutevluchten moeten vanaf volgend jaar vier dagdelen per weekend aan de grond blijven. De para's voelen zich het kind van de rekening.

Vluchten op Eindhoven Airport zijn donderdagmiddag geannuleerd toen er een mogelijk vuurwapen in handbagage gevonden werd. De terminal werd afgesloten. De hal stond vol vertwijfelde mensen. Rond 18.00 uur ging de terminal pas weer open.

Nelson M. uit Lelystad, die zondag in Mexico-Stad is opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno en mensenhandel, blijft vastzitten. Ook in Mexico zou Nelson zich niet aan de regels gehouden hebben.

Volledig scherm Eric Meijers brengt een boek uit. © Pro Shots / Thomas Bakker

Voetbaltrainer Eric Meijers werd door zijn scheldpartijen in de documentaire Voetbal is oorlog landelijk bekend. Mensen herkennen de voetbaltrainer en meteen klinkt het ‘kutkeeper’ gevolgd door een hartgrondige ‘en anders niks!’. Zijn leven is compleet veranderd.

Supporters van PEC Zwolle reageren vol afschuw op de plannen om de toegang tot het stadion te regelen via een app. Het Zwolsch Supporters Collectief spreekt over ‘digitale controledrang’.

Juul (15), Reza (15) en Rose (14) die bij het Apeldoornse WSV bij de jongens voetballen, speelden vorige week hun eerste interlands met Oranje onder de 15 jaar. ,,Zo cool om dat shirt te mogen dragen.” Oefenen, oefenen, oefenen, is het devies.

Het ritje eindigde in een afschuwelijk drama. De Peugeot van Geralt B. (24) uit Putten belandde op de kop in een sloot. Zijn beste vriend Roan (toen 17) raakte daardoor blijvend invalide. Vriendin Kirsten (17) overleefde het ongeluk niet. De rechtszaak diende nu.

De opgestapte directeur Ralph Keuning van Museum de Fundatie blijft nog zeker twee jaar als adviseur aan het museum verbonden. Dat de in opspraak geraakte Keuning alsnog vertrekt, is volgens interim-directeur Rob Zuidema de uitkomst van een ‘zorgvuldig proces’.

Het coronavirus lijkt volledig te zijn verdwenen. De maatregelen zijn stuk voor stuk afgeschaft. Begin april publiceerde deze krant de laatste coronakaart. Hoe staat het er twee maanden later voor met het coronavirus in Oost-Nederland?

Volledig scherm Jetty van Munster in haar tuin. © Frank Uijlenbroek

Kinderen die een vader of moeder af en toe mogen zien in een beklemmend kantoortje: dat kan beter, dacht Jetty van Munster. Zij stelt haar meer dan 2,5 hectare grote tuin beschikbaar als ontmoetingsplek voor ouders die hun kroost alleen mogen zien met een bezoekregeling.

En dan nog even dit: De Britse prins William (39) is gisteren onaangekondigd en nauwelijks herkenbaar de straat op gegaan in Londen om de lokale versie van de straatkrant te verkopen en geld op te halen voor daklozen.

