Nieuws gemist? Moeder zwaargewonde Ommer baby ook onderzocht • Dirk houdt al jaren Google Maps voor de gek

Dit eettentje vind je nu op de plek van het Vlaamse Friet Huis in Zwolle

Voor spareribs, kapsalon en – uiteraard – Vlaamse frieten was je bij het Vlaamse Friet Huis op het juiste adres. Maar de zaak in hartje Zwolle is al enige tijd dicht. Liefhebbers van Vlaamse friet hoeven niet te treuren, want een opvolger is sinds een paar weken open.