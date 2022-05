Nieuws gemist? Oekraïense kinderen in Zwolse klas • Trein ontspoort bij Vorden na aanrijding

De chauffeur van een bedrijfsbus is vanochtend op een zandpaadje in Vorden zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een trein. De trein is ontspoord en daardoor is er tot morgenmiddag geen treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk. Buren zijn geschokt.

Het kabinet houdt sterk rekening met een nieuwe opleving van het coronavirus in het najaar. Maar is Nederland daar wel klaar voor? Experts en partijen in het parlement zijn kritisch. ,,Een lockdown is niet ver weg, vrees ik", zegt minister Kuipers.

Een waardetransport is maandagochtend in Nijmegen overvallen. De dader, een 38-jarige man, ging er aanvankelijk met een geldkoffer vandoor, maar dankzij een 74-jarige man in een scootmobiel is hij aangehouden en de buit weer terecht.

De groene, elektrische deelscootersverdwijnen op 1 juni uit Zwolle. Concurrenten Check en Felyx zijn vanaf dan de aanbieders. En waarom? Omdat Zwolle schrok van de deelscooter, beleid maakte en de dienst vervolgens vergunningsplichtig maakte. Go Sharing was secondes te laat met de aanvraag.

Go Ahead Eagles raakt Alex Kroes kwijt. De grootaandeelhouder en eindbaas was de laatste jaren de grote initiator bij de sportieve wederopstanding van de Deventer eredivisionist, maar levert per 1 juli zijn aandelenpakket in. Kees Vierhouten van hoofdsponsor Jumper neemt zijn taken en aandelen over.

PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen baalt van de onrust die de laatste tijd rondom de club ontstaan is. ,,Ik vind dat heel slecht. Het zou goed zijn als mensen intern eerlijk tegen elkaar zijn en we als club allemaal dezelfde kant op willen. Moddergooien in de media gaat nooit helpen.”

Nyck de Vries krijgt op een zéér interessant moment zijn kans om indruk te maken in de Formule 1: Net nu Williams-coureur Nicholas Latifi flink onder druk staat, stapt hij in voor een vrije training bij de Britse Formule 1-stal. ,,Elke meter in de Formule 1 is een kans.”

Smoorverliefd zijn ze. Boer zoekt vrouw-kandidaat Margriet Wildtham (70) en haar nieuwe liefde, Gert van Kampen (68) uit Apeldoorn, die niet eens op zoek was naar een partner. Zij werd weggestuurd door boer Hans, maar werd vervolgens gespot door de Apeldoorner die langszapte.

Jan van der Sluis en Ginie Jansen lachen als boeren met kiespijn als ze naar hun caravan kijken. Door een verwoestende schuurbrand bij meerdere woningen in Raalte ging hun caravan in vlammen op. Ze moeten nu wéér op zoek naar een andere.

Wie niet beter weet, ziet een schoolklas als alle andere. Maar deze school in een zojuist omgebouwd kantoorpand in Zwolle is niet als alle andere. Vanaf vanochtend komen hier Oekraïense kinderen. De lessen zijn in hun eigen taal. En de klas is gelijk vol.

En dan nog even dit: Het Eurovisiesongfestival een grote bonte avond vol gezelligheid, gekke optredens en flamboyante mensen? Vergeet het maar. Het gaat soms zelfs om staatsbelang. Zes landenjury’s zouden onderling stemafspraken hebben gemaakt in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival.

