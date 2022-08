Nieuws gemist? Puzzelen in Putten • Bert van Marwijk verjoeg Johan Derksen uit Deventer

Lekke opblaaskro­ko­dil of luchtbed? Die kun je vanaf nu inleveren bij een kringloop bij jou in de buurt

Opblaaskrokodil lek? En zitten de gaten in je zwemband? Dan kun je die kapotte spullen in Zwolle, Ommen, Dalfsen, Staphorst en Hasselt nu naar gratis speciale inzamelbakken brengen. Een primeur. En omdat je luchtbed dan niet op de grote hoop terechtkomt, kan het zomaar een tweede leven krijgen als badslipper. ,,We hebben al meer ingezameld dan verwacht.”

4 augustus