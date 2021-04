Nieuws gemist? Tientallen boetes op illegaal feestje. En: waarom we gek zijn op gruwelijke beelden

update Verborgen microfoons en telefoon­taps wijzen op medever­dach­ten geliqui­deer­de Henk Wolters uit Zwolle: cel geëist

9 april De liquidatie van Henk Wolters zegt alles over de gevaarlijke wereld waarin Mario R. en Rob B. zich begaven, zegt de officier van justitie vrijdag. De twee Zwollenaren zijn medeverdachte van de vermoorde Wolters in het grote onderzoek Macan naar wapen- en drugshandel. Mario’s huis lag vol drugs en pillen, terwijl Rob munitie van Wolters zou hebben gekocht. De twee willen eigenlijk maar weinig kwijt over ‘spin in het web’ Wolters. ,,Over de doden niets dan goeds.’’