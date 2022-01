Nieuws gemist? Vrijheidskonvooi door Nederland en wielrensters zorgen voor Zwollifant. Dit en meer in jouw overzicht

Storm speelt ons parten. In de nacht en zaterdagavond ging het op verschillende plekken flink tekeer. In Hardenberg ging uiteindelijk zondagmiddag een boom tegen de vlakte waar de brandweer met de spik splinter nieuwe wagen nauwelijks voor hoefde te rijden. Zo bont als in Duitsland werd het bij ons niet. Hamburg had te maken met springtij, waardoor de zee de rivier de Elbe over de kaderanden stuwde. We zijn er nog niet, want de echte storm ‘Corrie’ wordt pas voor maandag voorspeld.

In Apeldoorn moest gisteravond de populaire Wijnbar & Tapperij Den Olifant sluiten, omdat er teveel mensen binnen waren. De eigenaar beaamt het volmondig. Zijn zaakje is zo klein dat er anders anderhalve man en een paardenkop binnen had kunnen komen en daar kan hij de lasten niet van betalen.

Hondenbezitters in Warnsveld zijn al maanden in de ban van een hondenhater. Deze week werden daar op twee plekken worsten met daarin spijkers gevonden. In november werden ook al vergiftigde gehaktballetjes gevonden in het dorp. ,,Deze persoon is echt ziek in zijn hoofd.”

In Canada is het eerste freedomconvoy opgestart. Inmiddels nemen Europese landen het over. Vandaag waren in tal van provincies ook in Nederland vrijheidskonvooien. Meest met gewone auto's, maar toch ook heel veel trucks, die een ronde reden door de regio. Het is de bedoeling dat binnenkort een landelijk georganiseerd konvooi plaatsvindt. Het ging niet op alle plekken vandaag goed. Achter een langzaamaan actie op de A2 vond een kettingbotsing plaats.

Rafael Nadal heeft tennishistorie geschreven in Melbourne. Na een vijfsetter tegen Daniil Medvedev (2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5) die even slopend was als meeslepend, is hij alleen de recordhouder met 21 grandslamtitels. De Spanjaard laat Roger Federer en Novak Djokovic in ieder geval voorlopig achter zich. Dik 5 uur duurde de partij.

De kogel is door de kerk. Evert Linthorst speelt de komende 2,5 jaar voor Go Ahead Eagles. De 21-jarige middenvelder uit Venlo komt over van Al Ittihad-Kalba in de Verenigde Arabische Emiraten.

Sara Marita Kramer zit in zak en as. De 20-jarige schansspringster uit Maria Alm in Oostenrijk testte zondag positief op corona en mag voorlopig nog niet afreizen naar China voor de Olympische Spelen. De in het Nederlandse Apeldoorn geboren sportster zou daar favoriet voor olympisch goud zijn. De tijd gaat dringen.

Vanavond is het rustig met enkele opklaringen. Landinwaarts daalt de temperatuur op beschutte plaatsen naar 2 of 3 graden. Aan zee is het een graad of 6. Vannacht volgt bewolking, regen en ook meer wind. De temperatuur loopt dan wat op. Morgen volgt een onstuimige dag met langs de westkust in de ochtend even een noordwesterstorm, kracht 9 en windstoten van 100 tot 115 km/u. Landinwaarts waait het ook fors en schiet de wind uit naar 75-90 km/u. Het is overwegend bewolkt en er valt geregeld regen. De temperatuur komt op een graad of 7 uit.

Grote opluchting bij de carnavalsgroepen van Raalte. Er komt op 20 en 21 mei toch een optocht. De mannen van carnavalsgroep ‘t Kan Niet Gekker uit Heino hebben sinds november wekenlang stilgezeten omdat het carnaval afgelast werd. ,,Maar door de verplaatsing kunnen we eindelijk weer ergens voor bouwen.’’

De kamer, de kleertjes, de ouders. Alles en iedereen was klaar voor de komst van de baby, maar Bianca Mullenders (31) beviel na 32 weken van een doodgeboren zoontje. Ze haalde haar levenschte babypop uit de kast, die ze eerder kocht toen zwanger worden niet lukte. ,,We stonden na de uitvaart met lege handen. Je wil toch iets met al die hormonen.’’

Hoe maak je onderwijs aantrekkelijk? Door kinderen te laten ervaren, weet aardrijkskundedocent Robbie van Zomeren uit Deventer. Filmpjes zijn maar filmpjes. Dus bouwde hij een zandbak waarin een digitale kleurenlaag een berg bruin wordt met sneeuw erop, of een gat blauw als de zee. ,,Ik kan de IJssel nabouwen en Ruimte voor de Rivier uitleggen", zegt de jonge docent enthousiast.

En dan nog even dit: Sommige sporters doen gekke dingen als ze een plattegrond zien. Want in apps zoals Strava, blijf je zien welke route je gelopen of gefietst hebt. Dus besloten de Zwolse oud-profs Marijn De Vries en Kirsten Wild een nieuwe uitdaging voor zichzelf aan te gaan. 'Fiets een Olifant’. Nou, dat is gelukt.

