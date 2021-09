Nieuws gemist? Wonen in de polderwildernis en IJsselderby-rellen onder vuur

Vader en zoon Pot treffen elkaar meteen bij de start van de competitie, Be Quick’28 tegen ZAC: ‘Ze denken allebei na over het spelletje’

23 september Vader Arnie Pot en zoon Niek staan zaterdag bij de aftrap van het voetbalseizoen tegenover elkaar in de stadsderby Be Quick’28 - ZAC. Voor de sfeer in huize Pot is het niet te hopen dat ZAC op de broek krijgt. Hoewel de twee allebei niet tegen hun verlies kunnen, heeft de trainer er nog net wat meer moeite mee dan de speler. ,,Aan z’n humeur kun je goed merken hoe het is gegaan”, lacht Niek.