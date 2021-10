Nieuws gemist? Ziekenhuis heeft geen plek meer op de IC en voetbaltribune stort in. Dit en meer in jouw overzicht

De intensive care van het Zwolse ziekenhuis is zo vol, dat Isala heeft moeten besluiten mensen naar andere ziekenhuizen over te brengen. Er zijn teveel coronapatienten die weer behandeld moeten worden.

Tegelijkertijd geeft het Veiligheidsberaad vandaag aan dat lokale maatregelen de corona-brandhaarden niet kunnen beteugelen. Want het zijn vooral lokale besmettingshaarden die de de kaart dieprood laten kleuren.

In Zwolle heeft de Christelijk Gereformeerde Kerk een belangrijk besluit genomen. Vrouwen mogen vanaf nu ook predikant zijn. De landelijke koepel is daar overigens niet over te spreken. Lezers op de site van de Stentor reageren op het nieuws.

De taart van de Twellose Heidi gaat binnenkort in productie. Bakker Nollen bestaat een eeuw en hield een bakwedstrijd met onder meer Robèrt in de jury. Heidi's caketaart was zo lekker dat die het komende jaar te koop is in de filialen.

Bizarre beelden van feestende Vitesse-fans na de winst op NEC: de tribune zakt in onder het gehos in het uit-vak. Het lijkt er op dat iedereen met de schrik is vrijgekomen.

Nederland leefde mee toen Harrie Lavreysen (24) tijdens de Olympische Spelen in Tokio zijn status als snelste man ter wereld op twee wielen bevestigde met twee gouden medailles. Aankomende week verdedigt hij zijn wereldtitels in het baanwielrennen.

In het noorden overheerst de bewolking en is een beetje regen niet uitgesloten. In het midden en zuiden van het land blijft het overwegend droog, al heeft de bewolking ook hier vaak de overhand. Toch breekt ook af en toe de zon door. De temperatuur kan in het zuiden oplopen naar 15 graden, onder de bewolking in het noorden blijft het een graad of 12. Morgen is de zon vaker te zien en stijgt het kwik naar 15 graden in het noorden en 18 graden in Limburg. De zuidenwind is dan meest matig, kracht 3 tot 4.

Jolanda uit Zwolle heeft een ongelooflijk indrukwekkend verhaal. Ze groeide op bij twee verstandelijk beperkte ouders en dat liet diepe sporen na. ,,Ik begrijp dat gezegd wordt dat sommige mensen geen kinderen mogen krijgen. Maar ik ben blij dat ik er ben.”

Het maakt niet uit of het stuntvliegers of Cessna's, of parachutespringers zijn: mensen die vinden dat ze teveel lawaai ervaren van Vliegveld Teuge, vinden alle gebruikers even storend. Het vliegveld vindt het onderzoek een gemiste kans.

Dat de vlucht van de Randstad naar het Oosten gaande is, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar zijn er eigenlijk ook nog mensen die juist naar het westen gaan? Onze datajournaliste Dominique dook in de cijfers.

En dan nog even dit: 50 uur dansen. Wellicht zijn de eerste 40-nog-wat uur U ontgaan. SBS hield een dansmarathon die zaterdagavond eindigde. Er kwam veel kritiek, want wie het minst pauze hield, werd de winnaar. De Zwolse arts die de paren begeleidde zegt dat het geen moment onverantwoord is geweest. Een Zwols stel dat meedeed is daags erna bekaf. Maar zou volgend jaar weer meedoen.

