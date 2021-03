Nieuws gemist? Zo ziet avondklokpech eruit. En: flashbangs, knallen en rook in Zwolle-Zuid

VIDEO + Update Deel gevel van flat in Zwolle stort door zware windstoten naar beneden: ‘Wat een geluk dat er niemand gewond is geraakt’

14 maart Een flink stuk van de gevel van appartementencomplex HSK20 aan de Harm Smeengekade in Zwolle is naar beneden gevallen. Oorzaak is waarschijnlijk de storm van zaterdag. Niemand raakte gewond door de vallende bakstenen, maar er is wel flinke schade ontstaan aan het pand.