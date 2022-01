Nieuws over verhuizing van doodzieke Dilara (24) uit Zwolle breed uitgemeten in Turkse media

De verhuizing van de doodzieke Zwolse Dilara Sahin (24) van het Isala ziekenhuis in Zwolle naar Turkije wordt breed uitgemeten in Turkse media. Familieleden van de rechtenstudente riepen op Turkse tv-zenders om de hulp van president Erdoğan. Gisteren werd Sahin in allerijl overgebracht naar een ziekenhuis in Turkije.

De in Zwolle woonachtige Dilara Sahin werd eind vorig jaar ziek en belandde in ziekenhuis Isala in Zwolle. Daar werd de diagnose acute leukemie gesteld. Haar situatie verslechterde en vanaf nieuwjaarsdag werd ze in een kunstmatig coma gehouden. Omdat de specialisten in Zwolle uitsluiten dat Sahin herstelt, werd besloten de behandeling stop te zetten. Dat zou morgen om 16 uur gebeuren. Sahin zou dan sterven.

Familieleden accepteerden dat niet. Ze wilden dat het besluit via een kort geding teruggedraaid zou worden. Maar voordat ze maandag in de rechtbank konden plaatsnemen, werd Sahin zondag in allerijl overgebracht naar Turkije.

Ambulance-vliegtuig

Onder meer bij de zender A Haber is te zien hoe familieleden van Sahin voor het ziekenhuis in Zwolle geïnterviewd worden. Ze riepen daar zondagmiddag president Erdoğan van Turkije op om te helpen. Vader Oguz Sahin spreekt vervolgens een uitgebreid dankwoord uit als blijkt dat zijn dochter in Zwolle wordt opgehaald.

De komst van de doodzieke Dilara Sahin van Nederland naar Turkije is groot nieuws. Turkse media waren onder meer aanwezig bij het landen van het ambulancevliegtuig in Turkije.

Volgens de website Dogus is het de Turkse ambassadeur in Den Haag Şaban Dişli geweest die de ernst van de situatie heeft aangekaart bij het Turkse ministerie van Volksgezondheid. Met goedkeuring van president Tayyip Erdoğan is vervolgens een privé-ambulancevliegtuig naar Nederland gestuurd. Daarna volgde de voor Isala uitzonderlijke overdracht.

Cameraploegen

Het vliegtuig met Sahin werd in Turkije opgewacht door cameraploegen. Op beelden is te zien hoe Sahin per brancard uit het vliegtuig wordt gehaald. Volgens Turkse media gebeurde dat midden in de nacht van zondag op maandag.

De komst van de doodzieke Dilara Sahin van Nederland naar Turkije is groot nieuws. Turkse media waren onder meer aanwezig bij het landen van het ambulancevliegtuig in Turkije.

Daily Sabah schrijft hoe door de actie van de familie mogelijk het leven van de 24-jarige Sahin is gered. Ze wordt momenteel in een ziekenhuis in Istanbul behandeld. Ook daar prijst vader Oguz Sahin de Turkse president: ,,Hij laat zien hoe groot Turkije is’’, zou hij hebben gezegd, ,,en dat we niet alleen zijn in Europa.’’

Corona

Daily Sabah citeert ook de chirurg Murat Sargın. Hij stelt dat de jonge vrouw stabiel is en dat ze de komende dagen zullen proberen haar bij kennis te brengen.

Volgens Turkse media worden ambulancevliegtuigen sinds 2008 gratis aangeboden aan Turkse ingezetenen en zijn duizenden patiënten zo vanuit het buitenland naar Turkije gebracht. Hoewel de vliegtuigen vanwege de coronapandemie veel gebruikt worden, is het vervoer van Sahin volgens Sargın vanwege haar situatie toch uitzonderlijk geweest. Dat heeft vooral te maken met de duur van de vlucht.

De komst van de doodzieke Dilara Sahin van Nederland naar Turkije is groot nieuws.

Alles gedaan

Familieleden van Sahin - haar vader, moeder en twee broers - zijn haar inmiddels achterna gereisd. ,,Dit is echt ongelooflijk’’, vertelde broer Onur tegen de Stentor. ,,Nu krijgt Dilara een eerlijke kans, een eerlijke behandeling. We blijven hier zolang het moet en bidden voor een goede afloop. We hebben als familie in ieder geval alles gedaan nu.’’

De komst van de doodzieke Dilara Sahin van Nederland naar Turkije is groot nieuws.

