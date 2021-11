Nijlant stapt op bij Zwolsche Boys: ‘Spelers gebaat bij een trainer die tactisch beter bij ze past’

Na zeven competitiewedstrijden - zonder punten - scheiden de wegen van zaterdagderdeklasser Zwolsche Boys en Joshua Nijlant. De trainer ziet er geen heil meer in en is zelf opgestapt. Freddy Prins is de komende weken zijn vervanger.

Hoewel het seizoen pas net onderweg is, komt het vertrek van Nijlant niet als een verrassing. ,,Zowel de technische commissie als het bestuur zag het al een beetje aankomen na het laatste interview dat hij had gegeven. Daarin gaf hij aan dat het hem tegenviel bij de Boys”, zegt voorzitter Jan Huiskens. ,,Maar hij wist wel degelijk waar hij aan toe was. We hadden hem verteld dat de spoeling dun was, dat er veel goede spelers waren vertrokken en dat we met veel nieuwe, andere jongens verder moesten.”

Fitheid en inzet

Nijlant was in dat interview onder meer niet te spreken over de fitheid en vond dat de inzet van de spelersgroep ook te wensen over liet. De trainer wil daar verder niet meer op ingaan. ,,Ik wil niet met modder gooien. Dat heeft geen enkele zin meer”, zegt Nijlant. ,,De bereidheid bij die jongens is er wel, de trainingsopkomst was ook wel goed, als je de blessures even wegdenkt. Maar ik denk dat de spelers gebaat zijn bij een trainer die tactisch beter bij ze past.”

Waar Nijlant een speelwijze voorstaat met verzorgd positiespel, ‘hoog’ druk zetten en veel ruimte in de rug, gaf de spelersgroep aan meer te zien in opportunistisch reactievoetbal. ,,De jongens hebben aangegeven liever op die manier te voetballen. Dat hebben we geprobeerd. Maar ik wil wel stappen maken, en dat gebeurt niet. Op een gegeven moment moet je eieren voor je geld kiezen. Ik haal hier geen voldoening uit.”

Op de rit krijgen

Huiskens: ,,Wat ons een beetje tegenviel, was dat er geen plan B was. Als je ziet dat iets niet loopt, moet je iets anders doen. Maar dat zagen we niet terug. Daar wilden we met hem over in gesprek.” Nijlant wachtte dat gesprek niet af en hield na de 3-0 nederlaag tegen HTC de eer aan zichzelf. ,,Dat is jammer, maar we moeten verder. We moeten kijken hoe we het weer op de rit krijgen. De groep in ieder geval bij elkaar houden en ervoor zorgen dat men voor Zwolsche Boys wil blijven voetballen”, zegt de preses.

Freddy Prins, trainer van het tweede elftal, en Jeffrey van der Vlist, die assistent was van Nijlant, nemen de honneurs voorlopig waar. Zaterdag speelt Zwolsche Boys in eigen huis tegen Hattem, opnieuw een degradatiekraker in 3C. Hattem is de nummer één-na-laatst en heeft vier punten meer.

Bezinken

Nijlant heeft tijd nodig om dit te laten bezinken. ,,Ik ben wel iemand die er zijn ziel en zaligheid in stopt. Dit gaat niet in de koude kleren zitten. Dus we gaan het even rustig aan doen. Over een tijdje zien we wel weer, je weet nooit wat er op je pad komt”, besluit de trainer, die eerder werkzaam was voor Wijthmen (twee seizoenen), USV (vijf seizoenen) en SV Zwolle (vijf seizoenen).