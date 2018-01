Nijpend tekort aan psychiaters in Oost-Nederland

In totaal gaat het om tientallen vacatures. Een instelling als Dimence is alleen al in het verspreidingsgebied van deze krant op zoek naar 23 psychiaters. Hetzelfde geldt voor GGNet. Het tekort stelt ggz-instellingen voor problemen, want zij behandelen vaak de meer complexe gevallen en zorgen voor de crisis- en spoedhulp.

Hier extra urgent

Het tekort aan psychiaters speelt landelijk, maar is in het oosten van het land extra urgent. ,,Het wordt met de dag nijpender”, zegt Hetty d’Arnaud van GGNet, actief in Apeldoorn, Zutphen en de Achterhoek. ,,Wij hebben al tijden acht vacatures voor psychiaters die we maar niet ingevuld krijgen. Inmiddels huren we vijftien zzp-psychiaters in. Die zouden we het liefst ook vervangen door vaste medewerkers.”