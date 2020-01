NIOD-fotoproject: publiek mag stemmen op ‘pareltjes’ uit oorlogsjaren

SS-Reichsführer Heinrich Himmler op werkbezoek in Schalkhaar, luchtafweergeschut bij Harderwijk, Joodse onderduikers in Zwolle, de feestende bevolking van Emmeloord of een 95-jarige Joodse man die zich in Rijssen meldt voor deportatie. Deze en andere beelden uit de drie provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel zijn door deskundigen beoordeeld en bijeengebracht. Per provincie is zo een shortlist ontstaan van vijftig foto’s, verdeeld over categorieën als oorlogsvoering, collaboratie en dagelijks leven. Ze geven een even indringend als soms schokkend of ontroerend beeld van Oost-Nederland in bezettingstijd.