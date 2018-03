NK beroepen in volle gang

Door de grootte van het evenement zijn er ook wedstrijden in AOC de Groene Welle, Deltion Zwolle en een locatie 't Harde en twee locaties van ROC Twente in Hengelo. Langs de lijn staan docenten, ouders en leerlingen te kijken. Met de deelnemers mag niet gepraat worden tijdens de wedstrijd. ,,Zij moeten volle concentratie hebben", duidt Twan Stemkens van de organisatie. Het is duidelijk dat Skills the Finals in volle gang is.