NK in Zwolle voor scholieren met 'gouden handjes'

Van metselaar tot apothekersassistent. In 69 verschillende beroepencategorieën gaat blijken wie zich de beste mag noemen. ,,Uit ongeveer 10.000 leerlingen van zowel het vmbo als het mbo hebben duizend zich geplaatst voor de finale van het NK vakwedstrijden", legt Twan Stemkens van Worldskills Netherlands uit. Voor het evenement is 18.000 vierkante meter nodig. Daarom vindt het plaats in de IJsselhallen, Deltion College, de Groene Welle en het ROC van Twente in Hengelo.

Zwolle

Dat de wedstrijd in Zwolle is neergestreken, is geen onlogische keuze. ,,Het Deltion en het ROC van Twente zijn twee van de beste scholen van Nederland en zijn goed bereikbaar", stelt Stemkens. ,,Volgend jaar gaan we weer naar de Randstad. We willen heel Nederland regelmatig bezoeken."