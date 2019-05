NL-Alert maandag voor het eerst ook via digitale reclamezuilen

Weekend­tips: theater­fiets­tocht, stuntende para’s, Mo­zart-mis­sen, klassieke auto’s en festival­ver­tier

16:00 Met temperaturen rond de 19 graden zijn de omstandigheden dit weekeinde prima om er in de regio op uit te trekken. Genieten van klassieke auto's, kijken naar para's die bij bosjes uit de lucht vallen, een festival bezoeken of meedoen aan een theaterfietstocht langs de IJssel. Het kan allemaal. We zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij.