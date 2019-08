No Surrender-kopstuk Bilkoç uit Zwolle maakt zich geen zorgen: ‘Dat wordt vrijspraak. Ik trap geen zielige jongens in elkaar’

No Surrender-kopstuk Ayhan Bilkoç (51) uit Zwolle staat dinsdag (20 augustus) voor de rechter in Assen op verdenking van diefstal met geweld en afpersing in vereniging; hij zou als security- en incassoman van de motorclub in Emmen meerdere afvallige clubleden geld en goederen afhandig hebben gemaakt. De Zwollenaar ontkent. ,,Ik trap geen zielige jongens in elkaar.''

Bilkoç zit nu vast voor een andere zaak - mishandeling van een ex-vriendin - maar dat weerhoudt hem er niet van om met naam en toenaam zijn verhaal te doen. Hij wordt verdacht van het afpersen van vier mensen en een diefstal met geweld. Hij zou, als hoofd security bij de motorclub, van 2014 tot 2016, betrokken zijn geweest bij het uitvoeren van bad standings in Emmen en Oldebroek. Daarbij worden leden met geweld uit de club gezet omdat ze zich niet aan de regels hebben gehouden. Ze moeten dan hun clubhesje afstaan en soms ook geld of spullen.

Bilkoç was de lijfwacht van voormalig No Surrender-captain Henk Kuipers bij de inmiddels door de rechter verboden motorclub. De zaak tegen de Zwollenaar is onderdeel van een grootschalig justitieel onderzoek naar de handel en wandel van de noordelijke tak van de club.

Vrijspraak

Bilkoç ontkent de beschuldigingen. Jazeker, hij was als beveiligingsman iemand die problemen binnen de club op moest lossen, maar hij ontkent dat hij mensen heeft afgeperst of geweld tegen hen heeft gebruikt. ,,Ik maak me druk over het beeld dat nu van mij ontstaat. Daar heb ik last van. Iedereen kent mij in Zwolle, ze weten: ik trap geen zielige jongens in elkaar. Het beeld dat wordt geschetst is dat ik leef van het in elkaar slaan van brothers, alsof het een verdienmodel is. Dat is niet aan de orde. Ik had juist de functie om problemen op te lossen en escalatie te voorkomen. Ik heb bij de jongens die weg moesten bij de club alleen de spullen bij ze aan de deur opgehaald en ze gerustgesteld. Drie zogenaamde slachtoffers hebben geen aangifte gedaan tegen mij. Bovendien was ik toen nog geen Nomad, zoals justitie stelt. Ik ben altijd de security van Henk geweest, heb nooit bad standings uitgevoerd, die bestaan ook niet meer zoals justitie ze voorstelt. In het dossier zitten geen getuigen, er zijn geen camerabeelden, er zitten geen telefoontaps in het dossier. Dus ik maak me helemaal geen zorgen. Dat wordt vrijspraak.''

OM: Voldoende bewijs Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland - de zaak dient in Assen - is er van overtuigd genoeg bewijs tegen Bilkoç te hebben om tot een veroordeling te komen. ,,Anders zouden we deze zaak niet voor de rechter brengen”, stelt een zegsvrouw. Om welk bewijs het precies gaat, houdt justitie nog even geheim. ,,Dat wordt dinsdag tijdens de zaak duidelijk.” Op de stelling van de verdachte dat er geen belastende camerabeelden of telefoontaps zijn, kan de woordvoerster nu niet ingaan.

Gevangen

Bilkoç is geen lieverdje. Hij is zelf de eerste om dat toe te geven. Als hij maandag naar de rechtbank in Assen komt is dat met gevangenenvervoer. Hij zit twintig dagen uit voor mishandeling van een ex-vriendin; de werkstraf ging - volgens Bilkoç omdat het te ver van huis was - niet naar behoren en dus werd hij begin deze maand vastgezet.

Justitie heeft Bilkoç vaker in het vizier gehad. December vorig jaar nog, maar toen werd hij, ondanks een eis van tien maanden, vrijgesproken van handel in cocaïne in zijn tijd bij No Surrender. En hij zat meermaals vast voor onder meer wapenbezit en mishandeling.

Sierlijk

Ayhan Bilkoç is niet lang, maar springt in het oog met zijn doordringende blik en vele tattoos. Op zijn kale schedel staat in sierlijke groene letters zijn achternaam getatoeëerd. Hij praat op besliste toon. De geboren Zwollenaar groeide op in arbeiderswijk Assendorp. Deed de havo en volgde een detailhandelopleiding. De jonge Ayhan is in de jaren 80 en 90 een bekend gezicht in het uitgaansleven, staat jarenlang als portier aan de deuren van kroegen en discotheken in onder meer Zwolle en Steenwijk, ook beveiligt hij houseparty's. Jarenlang runt hij een incassobedrijf. ,,We intimideerden, maar bleven wel binnen de wet. Vond ik mooi werk. Mensen aanpakken die van iemand anders wat hadden afgepakt.'' In 2000 begint hij met een kennis een coffeeshop in Zwolle, Dino's aan de Thomas a Kempisstraat.

Charisma

Bilkoç maakt in 2012 kennis met de motorclubwereld. Hij koerst vanwege excessief cocaïnegebruik op hoge snelheid richting afgrond als hij op een festival bij de Zwolse Wijthmenerplas wat bekende Molukse jongens van MC Satudarah tegenkomt. ,,Ze vroegen: ga eens mee naar een clubavond van chapter North East, in Emmen. Dus ik ging mee. De manier waarop Henk mij daar begroette was heel indrukwekkend. Hij had een enorm charisma. Henk heeft mij van de straat af gehaald. De wereld waar ik in terechtkwam was zo anders dan wat ik dacht. Warm en hartelijk. Waarom ik daar zo door werd aangetrokken? Ik was in die tijd aan het eind van mijn Latijn. Ik was aan het afglijden, gebruikte ontzettend veel cocaïne, ging echt richting junkieschap. Ik moest weer terug naar discipline, moest mijn trots hervinden. En dat vond ik daar. Bikers kunnen doen en laten wat ze willen, ze veroordelen niemand. Ze doen alles wat niet mag: hoeren, zuipen, snuiven... Het was alsof ik in een pot honing viel. Ik wilde broeder worden, deel uitmaken van die familie waar ze alles voor elkaar over hebben.''

Euforisch gevoel

,,Ik ben eind 2012 tot prospect geslagen. Dat was in Enschede, door vijftig man. Je loopt door een haag, ze slaan met hun vest. Het gaf een euforisch gevoel, je voelt de pijn nauwelijks. Maar naderhand ben je beurs. Je laat zien: je hebt het voor elkaar over om pijn te voelen voor de ander. Het is male bonding. Ultiem. Toen ik brother van Henk werd was het: jouw pijn is zijn pijn en zijn pijn jouw pijn.''

Bilkoç klimt op in de club, wordt beveiligingsman. ,,Ik had geen dagelijks werk, de coffeeshop liep vanzelf. Ik vond het prachtig om met Henk mee te gaan. Hij was voor mij een fenomeen. Als ze een chauffeur nodig hadden, ging mijn hand al in de lucht, het werd automatisch dat ik reed. Ik verheerlijk hem niet, maar Henk heeft mij nooit gevraagd dingen te doen die het daglicht niet kunnen verdragen.''

Onenigheid

Eind 2013 komt Bilkoç voor geweldpleging en wapenbezit weer vast te zitten, tot maart 2014. In die tijd vertrekt het chapter in Emmen na onenigheid bij Satudarah om zich aan te sluiten bij de nieuwe motorclub No Surrender van Klaas Otto. ,,Toen ik weer buiten kwam, was mijn vergunning voor de coffeeshop weg. En had ik bijna al mijn geld verbrast; ik gebruikte veel cocaïne en was een fervent gokker.''

Kuipers maakt hem president van het nieuwe No Surrender-chapter in Zwolle, maar dat ligt hem niet. ,,Ik ben geen manager, dat was niks voor mij.'' Kuipers haalt Bilkoç in november 2014 weer naar Emmen. ,,Ik ben bij hem in huis gekomen en heb daarna nooit meer gesnoven. Ik dacht: dit is de laatste kans in mijn leven om er iets van te maken. Van mij hoor je geen kwaad woord over Henk.''

Broeinest

Toch komt Bilkoç weer bij justitie in beeld als er een groot onderzoek naar het Emmense chapter van No Surrender wordt ingesteld. Het clubhuis zou een broeinest van drugshandel en geweld zijn. Begin 2017 doet de politie met veel machtsvertoon een inval en laat de gemeente het illegaal gebouwde clubhuis slopen. Meerdere kopstukken van de bende, waaronder president Henk Kuipers, worden opgepakt op onder meer verdenking van leiding geven aan een criminele organisatie. De rechtszaken tegen voormalig kopstukken van No Surrender, Klaas Otto en Henk Kuipers, begonnen in juni en lopen nog. Bilkoç is een van de verdachten, maar hem is, in tegenstelling tot Klaas Otto en Henk Kuipers, geen deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd.

Advocaat Jeroen Michels staat Bilkoç bij; hij wil geen commentaar geven op de zaak van zijn cliënt.