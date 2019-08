No Surrender-kopstuk Bilkoç uit Zwolle over rechtszaak: ‘Dat wordt vrijspraak. Ik trap geen zielige jongens in elkaar’

video SOOZ-voorzitter over Zwolse kamerver­huur: ‘Student moet niet bang zijn voor huisbaas’

17 augustus Te hoge huur, slecht onderhoud of onveilige situaties. Zeker vier keer per week krijgt Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) een mail met klachten over kamerverhuur in de stad. Slechts het topje van de ijsberg, vermoedt voorzitter Willemijn Mulder (21). ,,Meld alsjeblieft alles.’’