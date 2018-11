Nobelprijswinnaar bezoekt niet een, maar twee scholen in Zwolle

In 2016 ontving hij de Nobelprijs voor scheikunde. Sinds 1988 is hij hoogleraar organische chemie. Hij wordt gerekend tot een van de beste wetenschappers van dit moment. Feringa heeft doorbraken bewerkstelligd op het gebied van organische synthese, de katalyse, de supramoleculaire chemie en de nanotechnologie, meldt het Meander College in een persbericht.

Goochem

Dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur gaat hij de leerlingen van het Meander College ‘op een eenvoudige wijze’ meenemen in de wereld van de schei- en natuurkunde. Hij komt op uitnodiging van het collectief ‘Goochem’. Dat is een initiatief van bovenbouwleerlingen die regelmatig interessante sprekers uitnodigen. Eerdere sprekers waren burgemeester Henk Jan Meijer, volksfilosoof Bas Haring, jazztrompettist Erik Vloeimans en Volkskrant-journalist Wil Thijssen.

Die avond houdt Feringa tevens lezing bij Windesheim. Dat is op uitnodiging van een netwerk van chemici. De lezing vindt plaats in het Auditorium en begint om 19.30 uur. De bijeenkomst is gratis bij te wonen. Aanmelden kan via de site van Windesheim. Er is plek voor 180 gasten.