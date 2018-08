Nog altijd kaarten voor eerste show Boef in Zwolle

Voor het optreden van tieneridool Boef in Zwolle zijn nog altijd kaarten te koop, laat poppodium Hedon weten. De rapper en vlogger geeft vrijdag 28 september voor het eerst een clubshow in Zwolle. Wie een vip-kaart koopt, kan hem ook ontmoeten.

De Frans-Algerijnse rapper maakt een stormachtige carrière door. Hij heeft inmiddels ruim 450.000 volgers op YouTube. Zijn album ‘Slaaptekort’ is al meer dan honderd miljoen keer afgespeeld via de online muziekdiensten en dat is een Nederlands record.

Begin dit jaar kwam Sofiane Boussaadia, zoals hij werkelijk heet, ook negatief in het nieuws. Dat had te maken met vrouwonvriendelijke uitspraken, waarvoor hij korte tijd later zijn excuses aanbood. Dat leverde een stortvloed aan kritiek op. Ondertussen blijft hij samen met rappers als Lil' Kleine en Ronnie Flex de hitlijsten aanvoeren.

De man die zijn boekingen verzorgt, Amier Kalaeli, laat weten dat er voor het optreden in Zwolle nog een beperkt aantal vip-kaarten beschikbaar is. ,,Onderdeel van het vip-pakket is een meet & greet met Boef, vooraf aan de show.”